В Баку открылись праздничные ярмарки (ФОТО)

3 марта 2018 16:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В преддверии праздника Новруз с целью улучшения обеспечения населения Баку сельскохозяйственной продукцией, устранения искусственного завышения цен ОАО «Поставка и снабжение продовольственными продуктами» дало старт организации ярмарок-продаж, говорится в субботу в сообщении ОАО.

Ярмарки организованы в поселке Бадамдар по улице Сейрана Мамедова, 1, в Насиминском районе по улице братьев Марданов, 59, в Ясамальском районе по улице Аббас Мирзы Шарифзаде, 207. Также они будут организованы в поселке Амирджан Сураханского района на улице Саттара Бахлулзаде и в поселке Ени Гюнешли.

Продукция, предлагаемая населению на ярмарках, поставлена местными компаниями из пунктов акционерного общества в регионах. Также фермерам, которые хотят реализовать свою продукцию в Баку, была оказана организационная поддержка.

На ярмарках, которые будут проходить в субботу и воскресенье, будет представлено более 30 тонн сельхозпродукции и продуктов питания 70 видов.

Также акционерное общество выставит на ярмарки продукцию местных фермеров - консервированный горох, гречку, рис и др. под брендом Eloba. Все продукты будут продаваться в среднем на 20 процентов дешевле рыночных цен. Ярмарки будут действовать до конца марта.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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