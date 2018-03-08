Узбекистанские производители табачной продукции будут финансировать спортивные проекты

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане производители пива, водки и табачных изделий будут с 1 июня 2018 года отчислять средства в фонд развития физкультуры и спорта, созданный при министерстве физической культуры и спорта.

Размеры сборов указаны в постановлении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 5 марта.

Суммы, выплачиваемые бизнес-структурами на поддержку спорта, зависят от объема реализуемой продукции. Производителям пива предписано отчислять в фонд 2 000 сумов ($0,24) за один декалитр (10 литров), производителям водки – 5 000 сумов ($0,6) за декалитр.

Для предприятий табачной промышленности, в свою очередь, установлена ставка в размере 1 000 сумов ($0,12) за одну тысячу проданных сигарет.

Помимо указанных сборов, источниками формирования фонда развития физкультуры и спорта являются средства государственного бюджета, спонсорские отчисления от благотворительных организаций, частных предпринимателей, физических и юридических лиц, в том числе, не резидентов Узбекистана, и другие поступления, не запрещенные законодательством.

Министерству финансов республики поручено выделить фонду развития физкультуры и спорта 20 миллиардов сумов ($2,45 миллиона) из госбюджета.

(Автор: Али Мустафаев)

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