МИД о переговорах по вступлению Азербайджана в ВТО (Эксклюзив)

21 марта 2018 08:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан может ускорить процесс вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО), но при определенных условиях, сказал Trend заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев.

«Нам нужно вступить в ВТО, и на высоком политическом уровне было заявлено, что мы считаем целесообразным вступление в эту организацию. Но для этого нужно время», - сказал он.

Замминистра отметил, что Азербайджану надо сейчас добиться хороших результатов в диверсификации своей экономики и т.д.

«Мы сейчас считаем приоритетом торговые отношения. По достижении серьезных результатов реформ в экономической сфере, я думаю, мы можем ускорить процесс вступления», - сказал он.

Мамедгулиев отметил, что Азербайджан, скорее всего, вступит в организацию как развивающая страна. «Мы развивающая страна и нам нужно время, чтобы стать развитой страной. Мы действуем в соответствии с документами, соглашениями ВТО, и я думаю, что мы вступим как развивающая страна. Есть документы ВТО, которые дают нам возможность добиться того, что нужно, в частности это вопрос о поддержке сельского хозяйства», - сказал замминистра.

Азербайджан приступил к переговорам со странами-членами ВТО в 2004 году. Всего стороны провели 14 встреч. Азербайджан представил в организацию 400 документов, в том числе 300 законодательных актов, а также ответил на более чем две тысячи вопросов стран-членов ВТО.

В настоящее время страна находится в процессе переговоров с 13 странами.

На сегодня уже завершены переговоры и подписаны протоколы с Турцией, Султанатом Оман, Объединенными Арабскими Эмиратами, Грузией и Кыргызстаном. Азербайджан находится на стадии подписания протоколов с Китаем и Молдовой.

Отметим, что Азербайджан имеет статус наблюдателя при Всемирной торговой организации с 1997 года. Рабочая группа по Азербайджану при секретариате ВТО была создана 16 июля 1997 года.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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