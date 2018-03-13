Азербайджан и Китай на пороге нового этапа сотрудничества

13 марта 2018 14:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество между Азербайджаном и Китаем в рамках маршрута "Шелковый путь", а также инициативы "Один пояс - один путь" является важным фактором увеличения грузопотока из Китая в Европу.

Об этом во вторник в Баку в ходе первой конференции группы поддержки "Шелкового пути" Парламентской ассамблеи ОБСЕ сказал посол Китая в Азербайджане Вэй Цзинхуа.

"Азербайджан играет важную роль в развитии международных маршрутов, в том числе, связывая Китай со странами Европы, и играя роль не только моста между Западом и Востоком, но и являясь непосредственным участником этих проектов международного значения. Китай выражает благодарность Азербайджану и всем странам-участницам "Шелкового пути" за сотрудничество", - сказал посол.

Он также отметил, что упомянутые проекты значительно расширят экономическое сотрудничество Китая со странами Центральной Азии, Южного Кавказа и стран Европы. "Маршруты, поддерживаемые Китаем, принесут экономическую выгоду по меньшей мере еще 80 странам", - сказал Цзинхуа.

Китай в 2013 году объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс — один путь", направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Стратегия включает два ключевых направления развития: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь. Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.

(Автор: Али Мустафаев)

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