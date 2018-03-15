В Азербайджане будет облегчен выход бизнеса к финансовым ресурсам (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Создание в Азербайджане государственного реестра обременений движимого имущества поможет развитию малого и среднего бизнеса в стране.

Об этом сказал в четверг исполнительный директор Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана Ибрагим Алышов на церемонии презентации данного проекта.

Создание реестра, по его словам, облегчит выход бизнеса к финансовым ресурсам.

В свою очередь председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде отметил, что новосозданный реестр поможет создать новый формат сотрудничества между банками и бизнесом.

"В первую очередь, нам необходимо повысить осведомленность населения о деятельности данного ресурса. Создание реестра внесет свой вклад в развитие малого и среднего бизнеса, а значит и национальной экономики", - отметил Самедзаде.

Напомним, что Милли Меджлис в прошлом году принял закон “Об обременении движимого имущества”, который предусматривает создание реестра движимого имущества.

Закон “Об обременении движимого имущества” позволит упростить использование различного инвентаря, оборудования и других движимых объектов в качестве залога при получении кредита.

Реестр движимого имущества, где будет храниться информация о движимых объектах, позволит, например, любой кредитной организации перед принятием объекта в качестве залога проверить, не является ли этот объект залоговым объектом для другого займа. В рамках закона будет создан специальный портал, с помощью которого любой желающий сможет зарегистрировать свое движимое имущество и впоследствии использовать его в качестве залога.

Азербайджанское законодательство не запрещает использовать движимое имущество в качестве предмета залога. Однако из-за отсутствия достаточной информации кредитные организации предпочитали не идти на подобный риск, ведь не всегда можно установить, кому на самом деле принадлежит это имущество, является ли оно уже предметом залога.

(Автор: Илькин Шафиев)

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