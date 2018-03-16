Международная портовая конференция поможет заявить об Азербайджане, как о региональном хабе

БАКУ /Trend/ - Международная портовая конференция в Баку, которая состоится 8-11 мая, станет хорошей возможностью заявить о концепции Азербайджана, как "регионального хаба", сказал журналистам в пятницу глава ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Талех Зиядов.

Глава ЗАО отметил, что в конференции Международной ассоциации портов примут участие руководители крупнейших портов, а также крупные логистические и транспортные компании.

"Мы питаем большие надежды в связи с этой конференцией, которая является показателем значимости, придаваемой развитию порта главой государства. Мы считаем, что этот форум также станет хорошей возможностью представить концепцию регионального хаба и заявить о ней", - сказал Зиядов.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)