Forbes: Бакинский порт - один из самых многообещающих логистических проектов “Нового Шелкового пути”

16 марта 2018 14:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бакинский международный морской торговый порт в поселке Алят является одной из самых многообещающих логистических зон на протяжении всего “Нового Шелкового пути”.

Об этом говорится в статье Уэйда Шепарда “Пять проектов в рамках “Нового Шелкового пути”, которые изменят ваше представление о том, как устроен мир”, опубликованной в журнале Forbes.

Автор отмечает, что порт имеет удобное географическое расположение на перекрестке центрального коридора “Пояса и пути”, который тянется от Китая до Европы и также включает в себя еще два проекта с участием Азербайджана - недавно открывшуюся железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс и международный транспортный коридор “Север-Юг”.

Бакинский международный морской торговый порт в Аляте, который станет крупнейшим портом в Каспийском море, является важной частью транспортной инфраструктуры Азербайджана. Первая фаза строительства порта будет завершена в мае 2018 года. После завершения первой фазы мощность порта составит 15 миллионов тонн грузов в год. По итогам второго этапа мощность порта будет увеличена до 25 миллионов тонн грузов и 500 тысяч контейнеров в год, а на следующем этапе - до одного миллиона контейнеров в год

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

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