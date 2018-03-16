Азербайджан увеличил ненефтяной экспорт почти на 40%

БАКУ/Trend/ - За первые два месяца 2018 года ненефтяной экспорт Азербайджана увеличился на 37,4 процента.

Об этом заявил заместитель министра экономики Сахиль Бабаев на пресс-конференции, посвященной деятельности Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) за минувший год.

По словам замминистра, за отчетный период на 24 процента вырос экспорт сельскохозяйственной продукции, на 48 процентов - промышленный экспорт. Как отметил Бабаев, также увеличилось количество зарубежных партнеров, расширилась структура экспорта.

По словам замминистра, в результате организации экспортных миссий в прошлом году удалось экспортировать продукции на два миллиона манатов. Участие же в международных выставках позволило Азербайджану за отчетный период заключить контракты на 19 миллионов манатов. Из этой суммы уже выполнены контракты на шесть миллионов манатов.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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