Amazon обогнал Alphabet и стал второй по капитализации компанией мира

21 марта 2018 11:43 (UTC+04:00)

Интернет-ритейлер Amazon.com по итогам торгов во вторник впервые обогнал Alphabet, холдинговую компанию Google, и стал второй по размеру капитализации компанией в мире, передает Интерфакс со ссылкой на The Financial Times.

Котировки акций Alphabet снизились за день на 0,2 процента, в то время как бумаги Amazon подорожали на 2,7 процента.

В результате рыночная стоимость Amazon составляет сейчас $768 млрд против $761 млрд у Alphabet. Apple продолжает занимать первую строчку с капитализацией в $889 млрд.

Владелец интернет-ритейлера Джефф Безос, по версии журнала Forbes, стал самым богатым человеком 2017 года.

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