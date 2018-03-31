Рынок недвижимости Баку продолжит демонстрировать рост

31 марта 2018 21:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2018 года на рынке недвижимости Баку ожидается рост на уровне трех-четырех процентов, сообщил Trend генеральный директор консалтинговой компании MBA Group, эксперт в области недвижимости Нусрет Ибрагимов. По его словам, ценовой индекс на рынке недвижимости Баку в феврале 2018 года вырос на 1,75 процента.

По оценкам эксперта, в течение месяца выросли цены на первичное жилье, землю, а также на аренду коммерческих объектов.

"Так цены на первичном рынке жилья в феврале увеличились на 1,55 процента, на земельном рынке - на 1,99 процента, а на рынке аренды коммерческих объектов - на 1,83 процента. При этом, стоит отметить, что цены на вторичном рынке жилья сократились на 2,13 процента, на рынке аренды жилья - на 4,2 процента, а на рынке коммерческих объектов - на 3,69 процента", - сказал Ибрагимов.

Эксперт отметил, что с начала 2018 года цены на рынке недвижимости выросли на 3,22 процента. По его словам, в основном рост связан с повышением стоимости квартир на первичном рынке жилья.

"Так, с начала года цены на рынке первичного жилья выросли на 8,5 процента. Также рост наблюдался на земельном рынке - на 2,72 процента, на рынке коммерческих объектов - на 0,36 процента, и их аренды - на 4,75 процента. При этом цены на вторичном рынке жилья с начала 2018 года сократились на 1,63 процента, а цены на рынке аренды жилых помещений с начала года не претерпели изменений", - отметил эксперт

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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