В Азербайджане выявлены опасные для здоровья продукты питания турецкого производства

БАКУ /Trend/ - Министерство продуктов питания, агрокультуры и животноводства Турции выявило продукты, которые могут создать опасность для жизни и здоровья человека. Как говорится в сообщении Агентства продовольственной безопасности Азербайджана, в результате проведенного анализа, в составе 282 наименований продуктов, принадлежащих 173 производителям, были обнаружены продукты и пищевые добавки, которые не указаны на упаковке продукта, соответсвенно могут создать опасность для жизни и здоровья человека.

Агентство продбезопасности провело осмотр списка этих продуктов и подготовило список продуктов, принадлежащих 119 производителям, импорт которых может быть осуществлён из Турции в Азербайджан.

17 видов отмеченных в списке продуктов относятся к мясу и мясной продукции, 40 - молоку и молочной продукции, 15 - медовым продуктам, 40 - растительным маслам, 1 - чайной продукции, 1 - специям, 4 - шоколадной продукции, 4 - безалкогольной продуктции, 1 - энергетическим напиткам, 13 - пищевым добавкам.

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