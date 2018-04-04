Приобретайте товары и услуги без наценки с такситной картой PayKart Kredit

БАКУ /Trend/ - Bank Respublika предлагает возможность получить бесплатную кредитную карту PayKart Kredit, с помощью которой можно приобретать товары без наценки, сообщает банк в среду.

"Как известно, многие такситные карты предлагают широкий выбор товаров и услуг для приобретения в рассрочку. Но зачастую такая покупка обходится несколько дороже ввиду наценки за кредит, даже если Вы отовариваетесь у партнера банка. Конечно же, такой положение дел далеко не выгодно держателю кредитной карты.Так вот, именно учитывая интересы своих клиентов Bank Respublika, дает возможность приобретать полюбившиеся товары и услуги в рассрочку без наценки. Такую возможность создает такситная карта PayKart Kredit", - говорится в сообщении банка.

Бесплатная кредитная карта PayKart Kredit – это удобный и выгодный инструмент оплаты, включающий в себя множество преимуществ. Карта имеет возобновляемую кредитную линию, с которой открывается целый ряд возможностей, совершения покупок и обналичивания средств как в Азербайджане, так и за рубежом.

Производя оплаты посредством карты, все платежи по желанию клиента могут быть разделены на срок от трех до 12 месяцев, создавая возможность приобрести желаемый товар или услугу, не откладывая на завтра.

Также выгодно отличающей чертой карты является возможность заработать бонусы при покупке в рассрочку в сети партнеров. Заказать карту можно на сайте продукта www.paykart.az

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