Казахстан и Литва расширяют сотрудничество в транспортно-логистической сфере

9 апреля 2018 12:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек и посол Литвы в Казахстане Витаутас Наудужас обсудили вопросы инвестиционного сотрудничества, развития транспортно-логистической инфраструктуры, транзитных перевозок, а также взаимодействия в сфере гражданской авиации. Об этом сообщает пресс-служба министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

Касымбек отметил высокую динамику развития двусторонних отношений за последние годы, что отразилось на росте транзитных перевозок по железной дороге между Казахстаном и Литвой на 27,1 процента.

Министр пригласил литовские компании принять активное участие в реализации транзитного потенциала двух стран в рамках инициативы «Один пояс - Один путь».

Положительная динамика экономического сотрудничества между Казахстаном и Литвой сохраняется и в 2018 году.

За январь 2018 года объем перевезенных грузов транзитом по железной дороге составил 15,53 тысячи тонн, увеличившись на 9,67 тысячи тонн в сравнении с аналогичным периодом 2017 года (5,86 тысячи тонн).

В свою очередь, посол Витаутас Наудужас отметил, что страны намерены и в дальнейшем укреплять торгово-экономические связи, расширять сферы взаимного сотрудничества.

В 2017 году товарооборот между Казахстаном и Литвой увеличился более чем в два раза (122,7 процента) по сравнению с 2016 годом (324,4 миллиона долларов) и составил 722,3 миллиона долларов. Экспорт Казахстана в Литву вырос почти в 2,5 раза (130 процентов) и составил 554,3 миллиона долларов по сравнению с 2016 годом (240,9 миллиона долларов).

С 27 мая 2018 года казахстанская авиакомпания SCAT планирует открыть новое авиасообщение Астана - Вильнюс (рейсы будут выполняться два раза в неделю по четвергам и воскресеньям на Boing737).

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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