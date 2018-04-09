CreditInfo вышла из долевого участия в первом частном кредитном бюро Азербайджана

9 апреля 2018 17:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Группа компаний CreditInfo вышла из долевого участия в первом частном кредитном бюро Азербайджана, сообщает группа компаний в понедельник.

Согласно сообщению, тем не менее, компания продолжит свою работу в Азербайджане: “CreditInfo намерена продолжить предоставлять в Азербайджане инновативные аналитические решения, и консалтинговые услуги по управлению кредитными рисками”.

CreditInfo являлась техническим партнером и одним из учредителей первого в Азербайджане кредитного бюро. В настоящее время управляющим бюро является ООО “Азербайджанское кредитное бюро”, учредителями которого являются Международный банк Азербайджана, Bank Respublika, Xalq Bank, Kapital Bank, PASHA Bank, Rabitabank, Unibank и Ziraat Bank Azerbaijan.

Формирование кредитных историй заемщиков в Азербайджане началось с 2005 года после создания Службы централизованного кредитного реестра (ЦКР). Реестр охватывает весь спектр информации о банках, небанковских кредитных организациях, заемщиках, владельцах крупных пакетов участия в капитале заемщиков, кредитах и залогах по ним.

Частное кредитное бюро будет содержать больше информации по сравнению с Централизованным кредитным реестром и охватывать большее число заемщиков. В бюро будет поступать информация не только от банков, но и страховых и лизинговых компаний, коммунальных учреждений, мобильных операторов и т.д.

Основанная в 1997 году CreditInfo - один из мировых лидеров в сфере предоставления услуг по кредитной информации и решений по риск-менеджменту. Группа компания является соучредителем более 25 кредитных бюро в мире.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

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