Торговая война не поможет решить проблему отрицательного сальдо торгового баланса США - эксперт

9 апреля 2018 19:05 (UTC+04:00)

Торговая война и директивы не помогут решить проблему отрицательного сальдо торгового баланса США, для этого требуются точные и целенаправленные меры, принятые с соблюдением законов экономики, передает агентство "Синьхуа" заявление председателя Американо-китайской торговой палаты Сюй Чэня.

По его словам, отрицательное сальдо характерно для торговых отношений США не только с Китаем, но и со всем миром, а причина этого кроется в структуре американской экономики, ориентированной на внутренний спрос. Эксперт отметил, что на протяжении последних 20 лет в США наблюдались высокие потребительские расходы при низком уровне сбережений.

Как подчеркнул Сюй Чэнь, односторонние протекционистские действия могут не исправить ситуацию, а, напротив, привести к дальнейшему нарушению внутреннего баланса спроса и предложения в США. По его мнению, торговый протекционизм идет вразрез с интересами американских потребителей, которые, можно сказать, будут обложены дополнительным налогом из-за введения новых импортных пошлин в отношении китайских товаров и услуг. Эксперт также указал на то, что доллары, покидающие США из-за отрицательного сальдо торгового баланса, возвращаются в страну в виде вложений КНР в американские казначейские облигации и т. п.

Как заявил Сюй Чэнь, для стабильного развития китайско-американских торговых отношений требуется придерживаться принципов взаимоуважения, сотрудничества и обоюдного выигрыша. По его словам, КНР и США могут конкурировать, но в еще большей мере могут сотрудничать, а здоровые и крепкие торговые связи пойдут на пользу обеим странам и их народам.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Си Цзиньпин подчеркнул необходимость улучшения глобального управления
Китай 19:19
Китай и Австрия имеют огромный потенциал для сотрудничества в рамках "Пояса и пути" - канцлер
Бизнес 19:15
В Пекине проходит выставка музея-заповедника "Петергоф" (ФОТО)
Китай 18:56
В Китае до конца года запустят программно-определяемый спутник "Тяньчжи-1"
ИКТ 18:54
В Пекинском международном аэропорту ввели сканирование лиц на контроле безопасности
Бизнес 18:45
Китай увеличил производство электроэнергии на 10%
Энергетика 18:44
Forbes подсчитал потери российских миллиардеров из-за новых санкций США
Бизнес 18:32
Китайский пассажирский самолет ARJ21-700 завершил испытательные полеты (ФОТО)
Китай 17:16
Китай является важной опорой глобального управления - генсек ООН
Китай 16:07
Медведев: Россия может пересмотреть торговые соглашения с США
Россия 15:16
Китай увеличил импорт газа на 40,5%
Энергетика 15:00
Афганистан экспортирует свою продукцию в Китай через Узбекистан и Кыргызстан
Бизнес 14:52
Лавров: США планируют надолго закрепиться в Сирии
Россия 14:35
Власти Китая изучат возможность девальвации юаня
Китай 14:03
Китай возложил на США всю ответственность за торговый конфликт
Китай 13:38
Роухани заявил, что США пожалеют в случае выхода из "ядерной сделки"
Ядерная программа 12:21
Китайская компания будет разрабатывать золоторудное месторождение в Таджикистане
Бизнес 11:25
Волонтеры проехали на электромопедах по нависающему над пропастью мосту в Китае (ФОТО)
Китай 10:59