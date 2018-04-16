Узбекистан планирует привлечь всемирно известные спортивные бренды

В Узбекистане в ближайшие месяцы заработает первая в стране свободная экономическая зона (СЭЗ) "Спорт", которая будет специализироваться на производстве спортивного инвентаря. Об этом в понедельник сообщает Sputnik Узбекистан.

СЭЗ должна быть запущена до 30 июня 2018 года. Сейчас руководство Министерства физической культуры и спорта рассматривает площадки в Ташкенте, которые могут стать местом базирования новой промышленной зоны. Параллельно проводятся переговоры с ведущими иностранными производителями спортивных товаров.

"Мы активно работаем в этом направлении, провели переговоры с производителями из Германии и Китая, а также ряда других стран. Содержательные переговоры прошли с ирландской компанией, которая рассматривает возможность организации выпуска в Узбекистане широкого спектра спортивного инвентаря", — отметил министр физической культуры и спорта Шоакрам Исроилов.

По его словам, иностранным инвесторам, которые придут в республику, будут предоставлены большие возможности, льготы и преференции. Кроме того, добавил министр, Узбекистан обладает богатым сырьевым потенциалом, квалифицированными кадрами и относительно дешевыми энергоресурсами, что позволит за короткий срок запустить производство и не только для внутреннего рынка, но и экспорта в соседние страны.

Напомним, что появление СЭЗ "Спорт" одобрено указом президента Узбекистана. Здесь планируется создать полноценный промышленный кластер, где свои мощности расположат десятки предприятий, специализирующихся на производстве спортивной одежды, инвентаря и оборудования.

В списке компаний, которые планируется сюда привлечь такие известные бренды, как Adidas, Reebok, Nike, Li Ning, Eleiko, Janssen-Fritsen, Gymnova и другие.

На сегодняшний день индустрия производства спортивной продукции в Узбекистане находится в зачаточном состоянии. В основном эту продукцию побочно изготавливают предприятия автопрома. При этом большая часть рынка занята дешевыми китайскими товарами не всегда соответствующего качества.

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