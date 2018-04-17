МВФ: Инфляция в Азербайджане в ближайшие два года будет однозначной

БАКУ /Trend/ - Международный валютный фонд (МВФ) ожидает однозначную инфляцию в Азербайджане в 2018-2019 годах, следует из обновленного отчета World Economic Outlook.
Согласно отчету, в этом году инфляция в стране ожидается на уровне семи процентов, а в 2019 году - на уровне шести процентов. В предыдущем, октябрьском отчете, фонд прогнозировал, что инфляция в Азербайджане составит восемь процентов.
Отметим, что правительство Азербайджана ожидает, что уровень инфляции на этот год составит около шести-восьми процентов.
Как отмечается, среди стран-экспортеров уровень инфляции в Азербайджане будет одним из самых низких среди стран-экспортеров энергоресурсов СНГ.
Уровень инфляции в странах-экспортерах энергоресурсов СНГ, в процентах:
|
Страна
|
2018 год
|
2019 год
|
Азербайджан
|
7
|
6
|
Россия
|
2,8
|
3,7
|
Казахстан
|
6,4
|
5,6
|
Узбекистан
|
19,5
|
12,9
|
Туркменистан
|
9,4
|
8,2
|
Средний показатель
|
4,1
|
4,5
Кроме того, фонд значительно улучшил прогнозы по счету текущих операций платежного баланса Азербайджана. Так, ожидается, что в 2018 году профицит счета текущих операций страны составит 5,6 процента, а в 2019 году - семь процентов.
В октябрьском отчете на 2018 год МВФ ожидал профицит счета текущих операций в Азербайджане на уровне 2,5 процента.
Офис МВФ открыт в Баку в 1992 году. В 1995-2005 годах для поддержки программы экономических реформ МВФ выделил Азербайджану кредиты на 577,3 миллиона долларов. Азербайджан полностью погасил кредиты фонда.
Начиная с 2005 года, у Азербайджана не возникало необходимости обращаться к МВФ за финансовой помощью, поэтому с 2006 года МВФ и Азербайджан сотрудничают в рамках консультаций и миссий техпомощи по основным направлениям макроэкономической политики.
(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @AzadHasanli
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