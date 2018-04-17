МВФ: Инфляция в Азербайджане в ближайшие два года будет однозначной

17 апреля 2018 17:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Международный валютный фонд (МВФ) ожидает однозначную инфляцию в Азербайджане в 2018-2019 годах, следует из обновленного отчета World Economic Outlook.

Согласно отчету, в этом году инфляция в стране ожидается на уровне семи процентов, а в 2019 году - на уровне шести процентов. В предыдущем, октябрьском отчете, фонд прогнозировал, что инфляция в Азербайджане составит восемь процентов.

Отметим, что правительство Азербайджана ожидает, что уровень инфляции на этот год составит около шести-восьми процентов.

Как отмечается, среди стран-экспортеров уровень инфляции в Азербайджане будет одним из самых низких среди стран-экспортеров энергоресурсов СНГ.

Уровень инфляции в странах-экспортерах энергоресурсов СНГ, в процентах:

Страна

2018 год

2019 год

Азербайджан

7

6

Россия

2,8

3,7

Казахстан

6,4

5,6

Узбекистан

19,5

12,9

Туркменистан

9,4

8,2

Средний показатель

4,1

4,5

Кроме того, фонд значительно улучшил прогнозы по счету текущих операций платежного баланса Азербайджана. Так, ожидается, что в 2018 году профицит счета текущих операций страны составит 5,6 процента, а в 2019 году - семь процентов.

В октябрьском отчете на 2018 год МВФ ожидал профицит счета текущих операций в Азербайджане на уровне 2,5 процента.

Офис МВФ открыт в Баку в 1992 году. В 1995-2005 годах для поддержки программы экономических реформ МВФ выделил Азербайджану кредиты на 577,3 миллиона долларов. Азербайджан полностью погасил кредиты фонда.

Начиная с 2005 года, у Азербайджана не возникало необходимости обращаться к МВФ за финансовой помощью, поэтому с 2006 года МВФ и Азербайджан сотрудничают в рамках консультаций и миссий техпомощи по основным направлениям макроэкономической политики.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

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