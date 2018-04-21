Казахстанская нацпалата предпринимателей стала оператором программы поддержки экспорта

21 апреля 2018 10:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Казахстанская национальная палата предпринимателей (НПП) «Атамекен» стала оператором государственной программы по оказанию содействия экспортерам, начиная с 2018 года, сообщает в субботу пресс-служба «Атамекен».

Эта деятельность предусматривает возмещение затрат субъектам индустриально-инновационной деятельности, выпускающим отечественные обработанные товары.

“Возмещаться будут затраты, связанные с рекламой продукции, участием в зарубежных выставках, ярмарках и фестивалях, а также разработкой и распространением рекламных каталогов. Помимо этого, будет компенсирована часть суммы на содержание представительства, торговой точки или склада за рубежом, проведением процедур по регистрации товарных знаков и сертификации продукции”, - говорится в сообщении.

Прием заявок от предпринимателей стартует во втором квартале 2018 года. Заявки будут рассматривать рабочая группа и межведомственная комиссия, на основании чего с предпринимателем будет заключаться соглашение о перечислении средств.

Вместе с тем, дочерняя организация «Атамекен» — «Внешнеторговая палата Казахстана» — планирует организацию для казахстанских предприятий 15-ти торгово-экспортных миссий в приграничные регионы России, страны Центральной Азии, Китай и Иран.

“Предпринимателям будут предоставлены площадки по поиску зарубежных партнеров. Как показывает опыт, участие в зарубежных торговых миссиях расширяет географию экспорта производимых товаров и услуг”, - говорится в сообщении.

(Автор: Али Мустафаев)

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