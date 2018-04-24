Thales поставит оборудование для аэропорта Душанбе

Оборудование для оснащения нового командно-диспетчерского пункта Международного аэропорта города Душанбе будет доставлено и установлено в первой половине 2019 года. Об этом было заявлено в ходе встречи вице-премьера Таджикистана Азима Иброхима и вице-президента французской компании «Thales» Оливе Ашара, сообщает таджикское агентство «Азия-Плюс» со ссылкой на правительство Таджикистана.

Иброхимов напомнил, что согласно ранее достигнутой договоренности между ГУП «Таджикаэронавигация» с вышеназванной французской компанией, доставкой и установкой оборудования для нового КДП занимается «Thales».

На встрече подчеркивалось, что сотрудничество сторон в ходе реализации вышеназванного проекта продлится до 2021 года.

Французская компания «Thales» — международная промышленная группа, выпускающая информационные системы для авиакосмического, военного и морского применения.

Компания была основана в 1892 году. Головной офис находится в городе Нёйи-сюр-Сен под Парижем. Компания имеет офисы более чем в 50 странах, а штат сотрудников насчитывает около 68 000 человек

Компания изменила своё название с Thomson-CSF на Thales в декабре 2000 года после приобретения за £1,3 миллиарда британской компании Racal Electronics, специализирующейся на разработке военной электроники.

В 2010 году прибыль компании составила €13,1 миллиарда. Журнал Fortune поставил её в список 500 крупнейших мировых компаний на 475-е место, выпускаемая продукция на 60% состоит из военной продукции. Среди заключённых мировых военных контрактов компания стоит на 11-м месте в мире.

Напомним, в Душанбе 13 июля 2015 года было подписано Соглашение между правительством Таджикистана и правительством Франции о строительстве командно-диспетчерского пункта Международного аэропорта города Душанбе. Высота башни пункта составит 36 метров. Проект разработан французскими специалистами. На его реализацию потребуется 3,5 млн. Евро. Он будет реализован французской стороной на грантовой основе. Тогда сообщалось, что срок реализации проекта 15 месяцев с момента подписания двухстороннего соглашения.

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