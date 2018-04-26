В Казахстане планируется восстановление поливных земель с привлечением иностранных инвестиций

26 апреля 2018 13:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Казахстан обладает возможностью для дополнительного ввода в оборот 1,5 миллиона гектара площадей под поливное земледелие. Об этом на Форуме по экономической политике американской торговой палаты рассказал вице-премьер, министр сельского хозяйства Казахстана Умирзак Шукеев, передают казахстанские СМИ.

“Мы работаем с международными институтами, в том числе с Европейским банком реконструкции и развития, с Азиатским банком развития по обустройству наших площадей по поливному земледелию”, - сказал Шукеев.

Министр отметил, что в Казахстане имеется около 1,5 миллиона гектара поливных площадей и, что министерство сельского хозяйства занимаемся восстановлением около 610 тысяч гектаров из них.

“У нас есть возможность дополнительно ввести еще 1,5 миллиона гектара поливных площадей. Это наша крупная задача, которая также может быть сформирована как новая отраслевая программа”, - сообщил Шукеев.

Министр отметил, что это способствует диверсификации сельского хозяйства в Казахстане, где в основном концентрируются на выращивании пшеницы.

“В растениеводстве у нас тоже осуществляется диверсификация в пользу увеличения масличных культур, овощей, плодов и так далее. В данном контексте мы нуждаемся во взаимодействии с нашими иностранными партнерами, и я крайне благодарен Американской торговой палате за организацию такого форума. Я думаю, что здесь может состояться очень интересный и предметный разговор по привлечению технологий, финансовых ресурсов и инвестиций именно в аграрный сектор Казахстана”, - сказал Шукеев.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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Azernews Newspaper
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