В Азербайджане разработают дорожную карту по комплексному развитию горнорудной промышленности (Эксклюзив) (ФОТО)

27 апреля 2018 09:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственная компания AzerGold планирует разработать стратегическую дорожную карту по комплексному развитию горнорудной промышленности в Азербайджане.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов.

"С целью комплексного развития горнорудной промышленности в Азербайджане, в том числе оценки запасов цветных металлов, при содействии международных консультантов мы планируем разработать стратегическую дорожную карту, которая отразит в себе ряд ключевых задач. В частности, планируется собрать информацию из архивов советского времени и перевести их в электронный формат в соответствии с современными стандартами, а также на основе международных норм осуществить повторную оценку минеральных ресурсов", - сказал Ибрагимов.

По словам председателя правления, в этом направлении ЗАО активно сотрудничает с министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана.

"Далее планируется предварительно рассчитать экономическую эффективность месторождений и приступить к подготовке стратегического плана действий по этапам разведки, исследования, строительства и эксплуатации месторождений", - сообщил председатель правления ЗАО.

ЗАО "AzerGold", приступившее к деятельности в июле 2016 года, занимается изучением, исследованием, разведкой, управлением месторождениями драгоценных и цветных металлов, их добычей, переработкой и продажей, а также применением в этой сфере новых технологий, улучшением материально-технической базы и выполнением других работ, связанных с развитием данной области.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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