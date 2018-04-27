Президент Узбекистана дал поручения по благоустройству сёл

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел 26 апреля видеоселекторное совещание на тему благоустройства сел в соответствии с программой «Обод кишлок» («Благоустроенное село»). Об этом в пятницу сообщила пресс-служба президента.

«За последние 25 лет, не считая строительства типового жилья, не было принято ни одной практической меры по улучшению внешнего облика и благоустройству сел, не выделялись необходимые финансовые ресурсы. В большинстве сел улицы, объекты социальной сферы, питьевого водоснабжения, электрообеспечения и другая важная инфраструктура из-за отсутствия должного внимания износились и перестали отвечать современным требованиям», - сказал президент.

По его словам, беспорядочная и самовольная застройка со стороны населения без соблюдения норм и современных требований стала обычным явлением. Сельские жители привыкли к такому положению дел и перестали уделять внимание благоустройству своих улиц, домов и дворов.

«Нетрудно представить, каково настроение у людей, живущих в неблагополучных местах с плачевной инфраструктурой. И вообще, почему наши граждане должны жить в таких местах?» — заявил Шавкат Мирзиёев.

Он отметил, что благоустройство сел позволит изменить мировоззрение людей, усилить их стремление жить лучше, поднимет экономику сел. В результате будет обустроенной вся страна, и экономика получит мощный импульс к развитию.

После реконструкции по инициативе президента села Манас Дустликского района Джизакской области для поэтапного благоустройства всех сел была разработана программа «Обод кишлок».

В соответствии с ней в текущем году предусмотрено осуществить строительную и благоустроительную работу в двух селах в каждом районе, а начиная со следующего года — ежегодно в трех селах.

На 2018 год утверждены проекты по 368 селам. Они предусматривают ремонт и благоустройство 127 тысяч домов, прокладку 1900 километров сетей питьевого водоснабжения, почти 2000 километров сетей электро- и 263 километров сетей газоснабжения, строительство и ремонт 850 объектов социальной сферы и 2400 объектов рыночной инфраструктуры, капитальный ремонт 440 километров дорог, закупку 470 автобусов, строительство свыше 330 остановок и открытие новых автобусных маршрутов. На эти цели будет направлено 3,447 триллиона сумов.

Президент затронул аспекты организации, финансирования, проектирования и качественного выполнения запланированных работ. Даны поручения по разработке генеральных планов сел.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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