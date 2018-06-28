Fitch подтвердило рейтинги четырех узбекских банков с сильной капитализацией

БАКУ /Trend/ - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) на уровне «B+» следующих узбекских банков: УАКБ «Узпромстройбанк», АКБ «Асака», ОАКБ «Агробанк» и ОАК «Микрокредитбанк», сообщили в пресс-службе агентства.

Прогноз по рейтингам – «Стабильный».

Подтверждение долгосрочных РДЭ в иностранной валюте и уровней поддержки долгосрочных РДЭ всех четырех банков на уровне «B+» отражает мнение Fitch о высокой готовности властей Узбекистана оказать поддержку банкам в случае необходимости. Данное мнение основано на мажоритарной собственности государства, системной значимости («Узпромстройбанка» и банка «Асака»), роли банков в проводимой политике (в меньшей степени у «Микрокредитбанка») и истории поддержки капиталом и ликвидностью.

Способность государства предоставлять поддержку банкам, по мнению агентства, является значительной, учитывая умеренный размер банковского сектора относительно экономики страны (суммарные активы банковского сектора составляли 21 миллиардов долларов при отношении совокупных кредитов к ВВП на уровне 44 процентов на конец 2017 года), в то время как валютные резервы государства являются относительно высокими и составляют около 27 миллиардов долларов. Вместе с тем мнение о поддержке также принимает во внимание тот факт, что банки в госсобственности составляют значительную долю всего банковского сектора (около 82 процентов от всех активов) и зависимы от господдержки, структурные недостатки экономики страны и уязвимость к внешним шокам, поскольку в экспорте Узбекистана доминируют сырьевые товары и отмечается концентрация экспорта по нескольким странам, а внешние финансы в значительной степени поддерживаются денежными переводами от граждан Узбекистана, работающих за рубежом.

Подтверждение рейтингов устойчивости «Узпромстройбанка» и банка «Асака» на уровне «b» отражает приемлемые показатели прибыльности и качества активов банков, подкрепляемые доступом к кредитованию государственных компаний более высокого качества (из нефтегазовой, химической и автомобильной отраслей) и выплатами по кредитам, обеспеченным госгарантиями, которые в среднем покрывают 58-60 процентов кредитов у обоих банков. Более низкие рейтинги устойчивости у «Агробанка» и «Микрокредитбанка» «b-» принимают во внимание их более высокорисковые профили, учитывая, что их основные риски приходятся на уязвимые сельскохозяйственный сектор и сектор кредитования малого бизнеса, а также слабые показатели прибыльности, которые сдерживаются, в том числе низкой операционной эффективностью бизнес-моделей, требующих использования существенных трудовых ресурсов.

Рейтинги устойчивости всех четырех банков также учитывают их хорошую капитализацию, которая укрепилась за счет недавних взносов денежных средств для поддержания целевых показателей роста и/или улучшения финансовой устойчивости (у «Агробанка» и «Микрокредитбанка»), и комфортные позиции ликвидности, поддерживаемые стабильным фондированием от государственных структур и компаний госсектора. В то же время рейтинги устойчивости банков продолжают отражать непростую операционную среду в Узбекистане, ограниченные коммерческие клиентские базы банков, высокую концентрацию на их балансах и потенциальные недостатки в стандартах выдачи кредитов, в том числе ввиду участия в директивном кредитовании, что потенциально может привести к высоким кредитным и операционным рискам.

Неработающие кредиты (кредиты с просрочкой свыше 90 дней) находились на низком уровне, в диапазоне от 0,1 процента до 2,3 процента, у всех четырех банков на конец 2017 года и были полностью зарезервированы. Показатели качества активов у «Микрокредитбанка» также поддерживались недавней значительной расчисткой баланса. Кредитные портфели являются более концентрированными и долларизованными у «Узпромстройбанка» (87 процента) и банка «Асака» (78 процета), хотя соответствующие риски сглаживаются наличием госгарантий или тем, что заемщики-экспортеры имеют доходы в иностранной валюте. У «Агробанка» и «Микрокредитбанка» кредиты в основном номинированы в национальной валюте и являются более диверсифицированными по заемщикам, в то же время концентрация на сельскохозяйственной отрасли (более высокая у «Агробанка») также подвергает эти банки риску снижения цен на сырьевые товары (например, хлопок, зерно).

Показатели прибыльности (за вычетом разового дохода от валютной переоценки, связанного с резким снижением курса национальной валюты в 2017 года) оставались умеренными у «Узпромстройбанка» и банка «Асака» при отношении прибыли до отчислений под обесценение к среднему капиталу на уровнях около 12 процентов и 9 процентов соответственно, отражая преимущественно низкодоходный директивный характер операций этих банков. Отчисления под обесценение кредитов у банка «Асака» резко увеличились до 5,8 процента от средних валовых кредитов в 2017 года по сравнению с 1,3 процента в 2016 году, что обусловило доходность на средний капитал (ROAE, включая доход от валютной переоценки) на уровне 6 процентов. «Узпромстройбанк» согласно отчетности имел показатель ROAE на уровне 54 процентов, который поддерживался, в том числе практически нулевыми отчислениями в резервы под обесценение кредитов.

На прибыльность «Агробанка» и «Микрокредитбанка» оказывают давление высокие операционные расходы на уровне 88 процентов и 106 процентов в 2017 году соответственно, поскольку эти два банка должны поддерживать крупные филиальные сети и персонал для обслуживания клиентов в сельских районах Узбекистана. Прибыль до отчислений под обесценение у «Агробанка» (за вычетом доходов от валютной переоценки) была на умеренном уровне в 11 процентов в 2017 году и подкреплялась возросшим комиссионным доходом от конверсионных операций и денежных переводов (увеличение почти на 90 процентов в сравнении с 2016 годом). Отчисления под обесценение кредитов были почти на нулевом уровне, что обусловило ROAE в 15 процентов. Прибыль «Микрокредитбанка» до отчислений под обесценение кредитов была отрицательной на уровне 16 процентов, при этом более высокие отчисления под обесценение кредитов (на уровне 3 процентов от средних валовых кредитов) полностью компенсировались доходом от валютной переоценки, что дает отрицательный показатель ROAE в те же 16 процентов.

Капитализация была сильной у всех четырех банков: показатель основного капитала по методологии Fitch к взвешенным по риску активам был на уровне 19 процентов у «Узпромстройбанка» и банка «Асака», 31 процент у «Микрокредитбанка», а показатель основного капитала по методологии Fitch к суммарным активам у «Агробанка» был равен 27 процентов. Дополнительная способность абсорбировать убытки была умеренной у «Узпромстройбанка» и банка «Асака» (банки могли увеличить резервы на потери по кредитам на 3 процентов и 5 процентов от валовых кредитов на конец 2017 года, соответственно, не нарушая минимальные требования) и приемлемой у «Агробанка» и «Микрокредитбанка» (дополнительные резервы на потери по кредитам на уровне 27 процентов и 33 процентов от валовых кредитов, соответственно). Новые взносы капитала также планируются на 2018 год.

Основным источником фондирования у банков являются клиентские счета, а также государство и квазигосударственные структуры. С учетом существенного участия «Узпромстройбанка» и банка «Асака» в директивном кредитовании, доля прямого или косвенного государственного фондирования является особенно высокой у обоих банков («Узпромстройбанк»: 80 процентов от обязательств, включая внешние заимствования под государственные гарантии на уровне 25 процентов на конец 2017 года; банк «Асака»: 47 процентов). Данный показатель является умеренным у «Агробанка» (около 19 процентов), хотя колеблется в течение года в соответствии с сезонной динамикой директивного сельскохозяйственного кредитования; клиентские депозиты (53 процентов) являются достаточно диверсифицированными. Основным источником фондирования «Микрокредитбанка» являются средства клиентов (81 процент), в том числе на компании госсектора приходится около 45 процентов обязательств.

Ликвидность была комфортной у всех четырех банков за счет хорошего запаса ликвидных активов (за вычетом потенциальных выплат долга, привлеченного на финансовых рынках, в ближайшие 12 месяцев), равных 21-35 процентов от всего клиентского фондирования на конец 2017 года (банк «Асака», «Агробанк», «Микрокредитбанк») и почти 100 процентов у «Узпромстройбанка». Валютная ликвидность также является комфортной, поскольку ограничения по конвертации были отменены после проведенной девальвации сума.

Рейтинговое действие по обусловленным поддержкой РДЭ «Узпромстройбанка», банка «Асака», «Агробанка» и «Микрокредитбанка» возможно в случае укрепления или ослабления суверенной кредитоспособности. В случае ослабления готовности государства поддерживать банки возможно понижение рейтингов.

Рейтинги устойчивости всех четырех банков могут быть понижены в случае ухудшения качества активов банков, если это не будет в полной мере компенсировано новыми взносами капитала. Повышение рейтингов устойчивости возможно в случае улучшения операционной среды в Узбекистане и укрепления коммерческих клиентских баз банков, хотя для повышения рейтингов устойчивости «Агробанка» и «Микрокредитбанка» также потребуется улучшение качества активов и прибыльности.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.