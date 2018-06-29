Евро растет в связи с решением по проблеме миграции

БАКУ /Trend/ - Все глобальные рынки резко зашевелились после того, как на саммите Европейского союза (ЕС) удалось достичь соглашения по вопросам миграции, вопреки ожиданиям, сказал в пятницу Trend главный валютный стратег инвестиционного банка Saxo Bank Джон Харди.

"Соглашение не слишком подробное, но выражающее в общих чертах намерение создать миграционные центры по всему Европейскому союзу, а также центры в Африке, куда можно будет возвращать мигрантов, пытающихся попасть в ЕС по морю, пока они еще не добрались до границ Евросоюза. Достаточно ли этого соглашения для того, чтобы сохранить коалицию Ангелы Меркель и ХСС, покажет время, а пока рынки настроены оптимистично: курс единой европейской валюты повсеместно подскочил, особенно относительно очень неустойчивой иены", - сказал Харди.

По словам Харди, это соглашение позволяет надеяться на то, что Евросоюзу удастся поддержать порядок.

"Тем не менее, мы предпочитаем сохранять осмотрительность и не питать пока слишком больших надежд на резкий рост. Посмотрим, как сегодня закроется день. Не будем забывать о том, что сегодня – последний день квартала, а такие дни чреваты резкими суточными колебаниями", - отметил эксперт.

Харди отметил, что новая интересная публикация в "The Macro Tourist" подхватывает тему более ранней статьи, в которой говорилось о "Днях количественного ужесточения", запущенного Федеральной резервной системы (ФРС) США.

"Это дни в конце месяца, а иногда – в середине месяца, когда существенная доля казначейских облигаций подлежит погашению, что может вызвать ослабление рынка акций в связи с последствиями для ликвидности. Вопрос в том, насколько очевиден этот феномен, и не опередит ли его рынок. Поскольку завтра наступает срок погашения существенной доли казначейских облигаций США, сегодня и в понедельник будем наблюдать за эффектом этого события", - сказал Харди.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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