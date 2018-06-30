Очередные слушания по перечню требований кредиторов Demirbank состоятся 6 июля

30 июня 2018 11:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Очередные слушания по перечню требований кредиторов ликвидируемого Demirbank состоятся в Бакинском апелляционном суде 6 июля 2018 года в 14:30.

Об этом говорится в сообщении Азербайджанского фонда страхования вкладов, занимающегося ликвидацией банка.

Фонд обращается к кредиторам с просьбой принять участие в заседании с предоставлением доказательств своих требований.

Адрес: Баку, улица З. Халилова, 540-ой квартал.

Телефон: (99412) 538-16-08, 538-19-02

Факс: (99412) 510-53-48

Лицензия Demirbank была отозвана 23 декабря 2017 года. Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана сообщала, что лицензия ликвидирована по причине несоответствия совокупного капитала банка минимальному требованию, установленному для банков, а коэффициент адекватности совокупного капитала - ниже трех процентов, предусмотренных законодательством. У банка также отсутствовали возможности для выполнения обязательств перед кредиторами.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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