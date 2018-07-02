Формат Россия-Азербайджан-Турция-Иран - потенциально сильнейший в регионе - Савельев

БАКУ /Trend/ - Четырёхстороннее сотрудничество между Россией, Азербайджаном, Турцией и Ираном с экономической точки зрения обладает сильнейшим потенциалом в регионе.

Об этом в понедельник сказал Trend заместитель председателя комитета Госдумы России Дмитрий Савельев, комментируя итоги прошедшей в воскресенье в Джоджуг Марджанлы Джабраильского района конференции «Азербайджан - единственный союзник России на Южном Кавказе».

По словам зампредседателя, векторы «Москва-Баку», «Москва-Анкара» и «Москва-Тегеран» при постоянном посредничестве Азербайджана могут сформировать мощный континентальный евразийский блок и коренным образом переформатировать геополитическую ситуацию в регионе.

«Очень важно, что в последнее время наметились новые политические векторы, которые дополняют давно сформировавшиеся связи по оси Москва – Баку и способны существенно изменить геополитическую ситуацию на евразийском пространстве», – считает российский политик.

Савельев подчёркивает, что в первую очередь речь идёт о расширении российско-турецких отношений.

«В политическом плане Турция отрицательно относится к западной практике антироссийских санкций и является единственной из стран НАТО, которая перестала идти на поводу у Соединённых Штатов и вступила в стратегический союз с Россией, исходя из собственных интересов», – отметил зампредседателя.

Савельев напомнил, что активное сотрудничество в урегулировании сирийского конфликта повысило доверие стран друг к другу в сферах ядерной и нефтегазовой энергетики, транспорта и торговли.

«В этом союзе есть и геополитические преимущества. Например, к «Турецкому потоку» готовы подключиться Венгрия, Чехия, Сербия и Болгария, а это свидетельствует о том, что страны Восточной Европы разочаровались в политически обанкротившемся Евросоюзе и готовы к выстраиванию новой системы отношений с Россией и Турцией», – считает Савельев.

Зампредседателя также напомнил, что в то время как Европа ставит бесконечные барьеры на пути вступления Турции в Евросоюз, Москва предлагает Анкаре заключение таможенного соглашения с Евразийским союзом. А поскольку Азербайджан является давним стратегическим партнёром Турции, одновременно имея тесные экономические и исторические связи с Россией, явно прослеживается возможность активного взаимовыгодного взаимодействия в треугольнике Россия-Азербайджан-Турция.

По словам Савельева, ещё один важный геополитический вектор – российско-иранские отношения.

«По причине выхода Соединённых Штатов из ядерной сделки с Ираном, Исламская республика вступила в серьёзную конфронтацию с США, что может увеличить напряжённость и дестабилизировать обстановку в регионе. Тем не менее, как заявил Владимир Путин на расширенном заседании ШОС в китайском Циндао, Россия намерена выполнить все взятые на себя обязательства по этой сделке», – сказал российский политик.

Зампредседателя напомнил, что Россия достигла с Азербайджаном и Ираном ряда договорённостей по статусу Каспийского моря, завершено строительство транспортного коридора «Север-Юг», проходящего через территорию Азербайджана и представляющего собой альтернативу до отказа забитым торговым путям между Европой и Азией.

«Азербайджан проявляет явный интерес к кооперации с Ираном и Россией в том, что касается развития транспортной инфраструктуры и урегулирования статуса Каспийского моря, и, соответственно, Азербайджан также может стать важной переговорной площадкой и активным участником в треугольнике Россия-Азербайджан-Иран», – добавил Савельев.

По словам Савельева, для республики это станет развитием многовекторной внешней политики, основы которой заложил ещё общенациональный лидер Гейдар Алиев.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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