На Казахстанской фондовой бирже завершились дневные валютные торги

10 июля 2018 17:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершилась дневная торговая сессия по иностранной валюте.

В торгах приняли участие 22 банка, сообщает пресс-служба KASE.

Средневзвешенный курс доллара с расчетами T+0 (расчет произойдет незамедлительно) составил 343,32 тенге за доллар при объеме торгов 69,450 миллиона долларов.

По доллару с расчетами Т+1 (расчет произойдет через день) и Т+2 (расчет произойдет через два дня) в тенге сделок заключено не было.

Средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге составил 403,50 тенге за евро при объеме торгов 200 тысяч евро.

По евро с расчетами Т+1 и Т+2 в тенге сделок заключено не было.

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренней и дневной сессий составил 343,25 тенге за доллар (-0,23 тенге, по сравнению с предыдущим днем торгов), суммарный объем торгов – 112,700 миллиона долларов.

(Автор: Али Мустафаев)

Твиттер: @Ali_Mustafayev_

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