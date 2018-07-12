Узбекистан вновь снизил производство цемента

БАКУ /Trend/ - Узбекистан в первом полугодии 2018 года снизил производство портландцемента, сообщил портал "Новости Узбекистана". Как сообщается в информации, за шесть месяцев предприятиями отрасли произведено 3953,8 тысяч тонн цемента. За аналогичный период 2017 года производство портландцемента в стране составило 4198,7 тысячи тонн.

В начале года со ссылкой на информацию АО "Узстройматериалы" сообщалось, что цементные предприятия республики - АО "Кизилкумцемент" и "Бекабадцемент" ограничили стоимость цемента для населения по цене не выше 500 тысяч сумов за тонну (или 430-490 тысяч в зависимости от места продажи.



А в мае текущего года постановлением главы государства установлен ценовой порог на цемент для ряда подрядных организаций. Цемпредприятиям разрешено реализовать 2 миллиона тонн цемента подрядным организациям, которые осуществляют строительство доступного жилья для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, объектов социальной сферы, транспортной инфраструктуры и водохозяйственных объектов за счет централизованных источников по цене 367 тысяч сумов за тонну (с НДС) со 100-процентной предоплатой.



Как сообщалось ранее со ссылкой на официальные источники, с 1 января нынешнего года цемент отправился в свободное биржевое плавание. Предприятия-монополисты реализуют свою продукцию исключительно на биржевых торгах. Внутриреспубликанским потребителям в будущем году планируется реализовать на торгах Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи 8 миллионов 424 тысяч тонн вяжущего строительного материала

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