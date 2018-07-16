Узбекистан и Беларусь могут реализовать совместные проекты в лёгкой промышленности

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Беларусь могут реализовать совместные проекты в сфере лёгкой промышленности. Об этом в понедельник сообщили в посольстве Беларуси в Узбекистане.

Соответствующие обсуждения состоялись в рамках визита в Узбекистан делегации белорусского ОАО «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение» во главе с генеральным директором Иваном Турчаком.

Во время визита, делегация провела переговоры в узбекской ассоциации «Узтекстильпром», акционерном обществе «Узпахтасаноат», Государственном комитете Республики Узбекистан по инвестициям.

Стороны обсудили возможности для реализации совместных проектов Беларуси и Узбекистана в сфере легкой промышленности.

Напомним, что ранее Узбекистан приглашал белорусских партнеров в научно-производственные кластеры. Тогда стороны договорились дополнить товарное сотрудничество инвестиционным.

А 12 июня стало известно, что Беларусь планирует принять участие в создании сельскохозяйственных комплексов в Узбекистане.

«Мы готовы поделиться опытом в сфере сельского хозяйства и принять участие в создании в Узбекистане аграрных комплексов мясо-молочного направления и по переработке животноводческой продукции за счет предоставления оборудования, технологий, а также поставок племенной продукции и крупного рогатого скота. Готовы рассмотреть совместное производство комплектующих, оборудования, которое будет востребовано», - сказал тогда премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на встрече с председателем Сената Парламента Узбекистана Нигматиллой Юлдашевым.

Беларусь, по его словам, готова рассмотреть предложение узбекской стороны по прямым поставкам в Беларусь хлопкового волокна, свежих и переработанных фруктов, овощей и орехов.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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