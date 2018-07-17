Хлопчатобумажная пряжа - главный экспортный продукт лёгкой промышленности Узбекистана

17 июля 2018 12:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В первой половине 2018 года Узбекистан поставил за рубеж текстильную продукцию на общую стоимость в 652 миллиона долларов, что на 16,7 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, передают «Новости Узбекистана» со ссылкой на Государственный комитет Узбекистана по статистике.

На долю экспорта текстильной продукции в общем объёме экспорта пришлось 8,4 процента.

Анализ предоставленной Госкомстатом информации показывает, что главным экспортным товаром узбекской лёгкой промышленности по-прежнему остается полуфабрикат в виде хлопчатобумажной пряжи. На данную позицию пришлось 58,4 процента (381 миллион долларов) всего экспорта текстиля. Статистика зафиксировала, что в первом полугодии экспорт пряжи увеличился почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Трикотажная одежда и швейные изделия занимают 22,2 процента (144,5 миллиона долларов). В тройку передовых позиций входят хлопчатобумажные ткани и трикотажное полотно, которых в первом полугодии экспортировано соответственно на 29,7 миллиона долларов и 33,2 миллиона долларов (по 4,5 процента и 5,1 процента в общем объеме экспортных поставок текстиля).

Готовых текстильных изделий за этот период реализовано иностранным потребителям на 18 миллионов долларов с удельным весом 2,8 процента в общем объеме экспорта.

Официальная статистика зафиксировала существенный рост (на 66 процентов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года) экспорта шелка. Объем шелкового экспорта за январь-июнь составил 16 миллионов (2,4 процента в общем экспорте).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Иностранные инвесторы смогут получить вид на жительство в Узбекистане при покупке недвижимости
Бизнес 12:55
Банк в Узбекистане закупает программно-аппаратный комплекс
Тендеры 12:09
В Узбекистане изменены авиарейсы в связи с закрытием международного аэропорта
Туризм 12:04
В Узбекистане начнут страховать безработных
Бизнес 11:01
Узбекистан приступил к льготному кредитованию малого бизнеса
Бизнес 10:52
Узбекистан освобождает индивидуальных предпринимателей от уплаты ряда налогов
Бизнес 10:00
Лента новостей
Иностранные инвесторы смогут получить вид на жительство в Узбекистане при покупке недвижимости
Бизнес 12:55
Ненефтяная промышленность Азербайджана выросла почти на 9%
Бизнес 12:49
Практически каждый пятый турист, посетивший Азербайджан, прибыл из стран Персидского Залива
Туризм 12:49
Бакинские тренды летней детской моды
Стиль 12:43
Zenith Energy назначила нового менеджера по операциям в Азербайджане
Энергетика 12:41
Назарбаев: Казахстану не нужно огромное количество банков
Казахстан 12:35
В Баку открылось Музыкальное пространство без границ (ФОТО)
Культура 12:20
Сегодня ночью в Баку будет ограничено движение транспорта в туннеле по проспекту Зии Буниятова
Общество 12:12
Глава МИД Казахстана огласил дату и место проведения саммита глав прикаспийских стран
Политика 12:10