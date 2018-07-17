Узбекистан и Россия построят завод по выпуску труб с теплоизоляцией

17 июля 2018 17:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане вскоре может быть построен завод, специализирующийся на выпуске труб в защитной оболочке с тепловой изоляцией, сообщает "Подробно.uz" со ссылкой на проект постановления правительства.

Его учредителями выступят Уральский завод трубной изоляции, Министерство жилищно-коммунального обслуживания и администрация Ташкентской области.

Предприятие получит название Ташкентский завод трубной изоляции и будет располагаться в Бекабаде (Ташкентская область). Его уставной капитал составит 2 миллиона долларов с равным распределением долей по 50 процентов между узбекской и российской стороной.

Узбекская сторона сформирует свою часть уставного капитала за счет передачи предприятию котельной Бекабада, а россияне – прямых иностранных инвестиций в виде машин, оборудования, технологий и создаваемых основных фондов.

Новый завод планируется ввести в эксплуатацию до 1 февраля 2019 года с доведением выпуска годового объема производства к 2021 году до 510 километров труб с тепловой изоляцией в защитной оболочке.

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