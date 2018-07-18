FAO о необходимых мерах для еще большего улучшения продбезопасности в Азербайджане (Эксклюзив)

18 июля 2018 07:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Поддержка операторов в рамках всей цепочки поставок продуктов питания позволит еще больше улучшить продовольственную безопасность в Азербайджане.

Об этом сказала в интервью Trend руководитель офиса партнерства и координации Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Мелек Чакмак.

"Создание эффективного и компетентного агентства по продовольственной безопасности является лишь первым шагом. Поддержка должна предоставляться фермерам, производителям, торговцам и другим субъектам цепочки поставок продуктов питания. Это можно обеспечить с помощью различных тренингов, разработки программ и общих правил для эффективной практики производства в различных секторах, а также проведением кампаний по повышению осведомленности общественности и других мероприятий в рамках различных проектов FAO. Важно поддерживать операторов в рамках всей цепочки поставок продуктов питания", - сказала Чакмак.

Кроме того, Чакмак отметила, что еще одним важным аспектом является надлежащий пограничный контроль в новых условиях.

Далее, затронув деятельность FAO в Азербайджане, она сказала, что в настоящее время FAO реализует в стране проекты по усилению фитосанитарных инспекций и диагностических услуг, подготовке национальной стратегии консолидации земель и реализации соответствующего пилотного проекта, наращиванию потенциала при разработке, мониторинге и оценки сельскохозяйственной политики и программ.

По словам Чакмак, FAO также занимается в Азербайджане разработкой программ по адаптации к изменению климата, проекта оценки и мониторинга лесных ресурсов для укрепления политики в области лесного хозяйства и знаний в этой области, а также оказывает помощь в усилении борьбы с саранчой в стране.

Чакмак отметила, что реализация вышеуказанных проектов продолжится и в 2019 году.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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