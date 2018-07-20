В июне в Турции было трудоустроено свыше 95 тысяч граждан

20 июля 2018 13:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В июне 2018 года в Турции были обеспечены работой 98,197 тысячи граждан страны, что на 1,7 процента меньше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом в пятницу сообщили Trend в главном управлении Службы занятости Турции (İŞKUR).

Отмечено, что среди обеспеченных работой граждан 37 процентов составляют женщины, 63 - мужчины.

«В июне 2018 года число безработных в Турции составило 2,621 миллиона человек, из которых 51 процентов составляют женщины, 49 процентов мужчины» - сообщили в İŞKUR.
Согласно информации, с января по июнь текущего года число граждан Турции, обеспеченных работой, составило 537,216 тысячи человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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