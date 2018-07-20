Казахстанский тенге вновь подешевел по отношению к доллару США

20 июля 2018 15:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершилась дневная торговая сессия по иностранной валюте.

В торгах приняли участие 25 банков, сообщает пресс-служба KASE.

Средневзвешенный курс доллара с расчетами T+0 (расчет произойдет незамедлительно) составил 346,81 тенге за доллар при объеме торгов 114,800 миллиона долларов.

По доллару с расчетами Т+1 (расчет произойдет через день) и Т+2 (расчет произойдет через два дня) в тенге сделок заключено не было.

По евро с расчетами T+0, Т+1 и Т+2 в тенге сделок заключено не было.

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренней и дневной сессий составил 346,68 тенге за доллар (+1,13 тенге, по сравнению с предыдущим днем торгов), суммарный объем торгов – 200 миллионов долларов.

За торговую неделю нацвалюта Казахстана к доллару подешевела на 4,32 тенге. В понедельник, 16 июля, средневзвешенный курс по итогам утренней и дневной сессий сложился на уровне 342,49 тенге за доллар.

(Автор: Али Мустафаев)

Твиттер: @Ali_Mustafayev_

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