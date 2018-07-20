Азербайджан, Грузия и Германия расширяют сотрудничество в области управления недвижимостью (ФОТО)

20 июля 2018 23:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, Грузия и Турция обсудили перспективы управления государственным имуществом, возможности привлечения инвестиций в приватизацию и обмен опытом в данной сфере.

В Тбилиси в пятницу состоялась встреча, в которой приняли участие глава Государственного комитета по имущественным вопросам Азербайджана Керем Гасанов, председатель Национального агентства Грузии по государственному имуществу Екатерина Сисаури, и руководитель VIII главного управления министерства финансов ФРГ Фон Вик.

В ходе встречи Екатерина Сисаури подчеркнула, что развитие связей между странами в области управления государственным имуществом и приватизации позволит реализовывать новые проекты.

Керем Гасанов в свою очередь, отметил, что осуществляемая руководством Азербайджана стратегия позволила Госкомитету расширить применение новых методов и подходов. Были достигнуты важные результаты, позволившие обеспечить более широкое применение электронных услуг, использование инновационных методов, и повысить прозрачность в областях управления государственным имуществом и приватизации. Проведение электронных аукционов по приватизации позволило еще более оптимизировать данный процесс, повысить оперативность, расширить возможности по привлечению местных и зарубежных инвестиций. Сейчас для приватизации открыты крупные предприятия, относящиеся к промышленности, аграрной, транспортной, медицинской, телекоммуникационной и других сферам, отметил Гасанов.

В свою очередь Фон Вик заявила, что Германия заинтересована в развитии связей с другими странами в сфереуправления государственным имуществом и приватизации , поддержке новшеств, создающих основу для развития экономики. Используемые Азербайджаном в сфере приватизации новшества, инновативные проекты позволяют говорить об успешности создаваемого сотрудничества, подчеркнула она.

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