Шавкат Мирзиеёв дал поручения по срокам строительства наземного метро в Ташкенте (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал указания сдать первую очередь наземного метро в Ташкенте в преддверии празднования Навруза в 2019 году, сообщили в пресс-службе главы государства.

Соответствующие указания были даны во время посещения президентом Яшнабадского района столицы.

Строительство новых линий метро, общая протяженность которых составит 52,1 километра, осуществляется в пять этапов. Сначала будет проложена линия от станции «Дустлик» Ташкентского метрополитена до рынка Куйлюк. На этом отрезке длиной в 11 километров будет расположено восемь станций.

«Неправильно, что общественный транспорт зависит от нефти и газа. Наземное метро доступно, удобно и безопасно. Самое важное, оно возьмет на себя часть нагрузки других видов общественного транспорта, поможет разгрузить дороги в центре города. Более того, будет легче контролировать взимание платы за проезд», – сказал Мирзиёев.

Глава государства отметил необходимость ускорения работ, организации работы в несколько смен и завершения строительства как можно раньше.

Напомним, что ранее во французской компании Asltom сообщили Trend, что ожидают ясности в вопросе строительства Ташкентского железнодорожного кольца, чтобы предложить соответствующую продукцию.

«Пока неизвестно, как именно будет функционировать данное кольцо. Неизвестно, будет ли оно частью сети метрополитена, как в Москве, или же это будет электричка, которая будет проезжать по окраинам и за городом. В дополнение к этому, не совсем понятно, как именно будет реализована связь городского кольца с метрополитеном», – сказали в компании.

В компании отметили, что в данной связи продолжаются обсуждения с Ташкентским метрополитеном и городской администрацией.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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