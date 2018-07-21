Китай расширяет сотрудничество с Азербайджаном в сфере сельского хозяйства

БАКУ /Trend/ - Китай усиливает сотрудничество в сфере сельского хозяйства со странами вдоль маршрута “Одного пояса, одного путь”, в том числе с Азербайджаном, рассчитывая внести больший вклад в глобальное развитие сельского хозяйства и экономический рост.

Об этом сказал глава Государственного управления по зерну и запасам (SGRA) Чжан Вуфэн на международном форуме по продовольственному сотрудничеству в Ланьчжоу, столице провинции Ганьсу в северо-западном Китае, передает агентство Синьхуа.

В свою очередь, эксперты утверждают, что этот шаг также может нейтрализовать негативное влияние торговой войны с США.

«Китай будет предлагать политическую и финансовую поддержку для развития торговли продуктами питания и инфраструктуры, чтобы побудить китайские зерновые предприятия сотрудничать со странами вдоль “Одного пояса, одного пути”», - сказал Чжан Вуфэн.

На форуме Азербайджан договорился с провинцией Ганьсу об экспорте картофеля и оливкового масла в Азербайджан.

«Развитие сельского хозяйства вызывает озабоченность у стран вдоль “Одного пояса, одного пути», - сказал заместитель председателя правления азербайджанского ОАО “Заготовка и снабжение продовольственной продукцией" Эльшан Асадов.

«Мы надеемся на установление более эффективного партнерства с Китаем, на экспорт азербайджанской органической продукции и использование в Китае сельскохозяйственных технологий, инвестиций и опыта», - сказал Асадов.

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