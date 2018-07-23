Горно-металлургический сектор лидирует по налоговым отчислениям в Узбекистане

23 июля 2018 12:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственное предприятие «Навоийский горно-металлургический комбинат» и АО «Алмалыкский горно-металлургический комбинат» вошли в тройку основных налогоплательщиков в Узбекистане, передают "Новости Узбекистана" со ссылкой на Министерство финансов Узбекистана.

Совокупная доля двух комбинатов в бюджетных доходах 2018 года составляет 8,1 процента, в том числе 5 процентов - вклад Навоийского, и 3,1 процента - Алмалыкского ГМК. Удельный вес акционерной компании «Узтрансгаз» составляет 5,1 процента в доходах бюджета в текущем году.

По сообщению ключевого экономического ведомства, в стране насчитывается 20 крупных налогоплательщиков, которые обеспечивают 1/3 часть поступлений в Государственный бюджет. На «Мубарекнефтегаз» приходится 2 процента, «УзБАТ» и Бухарский нефтеперерабатывающий завод — по 1,8 процента.

В числе других крупных налогоплательщиков указаны Beeline (1,5 процента), «Шуртан газ-кимёмажмуаси» (1,4 процента), Ферганский нефтеперерабатывающий завод, «Кизилкумцемент», «Азиатрансгаз» и «Узбекэнерго» (по 1,2 процента).

Вклад АО «Тошкентвинокомбинати», «Шуртаннефтегаз», «УзКорГазЧемикал» и Ucell в доходы бюджета составляет по 1 проценту. Замыкают двадцатку «Узбекистонтемирйуллари» (0,9 процента), «Кока-Кола» (0,8 процента), «Ахангаранцемент» (0,6 процента) и Мубарекский газоперерабатывающий завод (0,5 процента). В 2018 году доходы Государственного бюджета прогнозируются в размере 62 229,5 миллиарда сумов, из которых 92 процентов будут сформированы за счет налогов и других обязательных платежей.

Третья часть доходов Государственного бюджета формируется за счет налога на добавленную стоимость. Другими наиболее значимыми налогами являются акцизный налог, налог за пользование недрами и налог на доходы физических лиц, отмечено в информации ключевого экономического ведомства.

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