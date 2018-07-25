Лица, купившие квартиру в “Renessans Palace”, сразу начинают ремонт

25 июля 2018 13:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Лица, купившие квартиру в жилом комплексе премиум класса “Renessans Palace”, сразу начинают ремонт. Группа компаний “AS Qrup İnvestment”, возводящая жилой комплекс в Ясамальском районе города Баку начала сдавать корпуса для начала ремонтных работ, сообщает компания в среду.

Лица, купившие квартиры в этом доме в отличие от других жилых комплексов, не дожидаясь разрешительного периода, могут сразу начать ремонт своих квартир.

Жилищный комплекс “Renessans Palace”, возведенный в соответствии со всеми требованиями, предъявляемыми к инфраструктуре, качеству и другим качествами домов премиум-класса состоит из четырех корпусов, 20 блоков и 1084 квартир. Жилищный комплекс расположен на трех гектарах, из которых 1,6 гектара составляет закрытый парк лесного типа. На каждом этаже комплекса находится максимум четыре квартиры. В каждом блоке установлено три лифта марки “Mitsubishi”. Высота квартир превосходит стандарты и составляет 3,35 метра. Внешние стены возведены из термоблоков, что сохраняет тепло зимой и прохладу летом. А это означает, что экономится 40 процентов энергии. Изосистемные четырехкамерные окна не пропускают шум и холод бакинского ветра внутрь.

Объекты, эксплуатация которых предусмотрена на первых двух этажах комплекса (рестораны, кафе, фитнес-залы, детские сады, салоны красоты, медицинские центры и т. д.), послужат удобству жителей. “Renessans Palace” является жилым комплексом с самым большим паркингом в столице, включающим 120 наземных и 1500 подземных парковочных мест.

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