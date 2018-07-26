ЕБРР рассчитывает на скорый выпуск манатных облигаций (Эксклюзив)

26 июля 2018 08:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) надеется в ближайшее время приступить к выпуску облигаций в азербайджанских манатах, сообщили в понедельник Trend в головном офисе банка.

При этом, как отметил собеседник банка, ЕБРР не может назвать конкретных сроков выпуска манатных облигаций.

"В настоящее время мы продолжаем процесс обсуждения данного вопроса с Палатой надзора над финансовыми рынками Азербайджана. В первую очередь необходимо внести поправки в законодательную базу, чтобы мы могли выпускать манатные облигации. Выпуск облигаций в национальной валюте остается приоритетом для нас. Мы хотели бы поблагодарить Палату за тесное сотрудничество и надеемся, что мы сможем приступить к выпуску облигаций в ближайшее время, но не можем обозначить никаких конкретных сроков", - сказали в головном офисе.

ЕБРР объявил о намерении выпустить в Азербайджане манатные облигации в 2016 году.

Ранее в местном представительстве ЕБРР сообщили Trend, что облигации в первую очередь будут продаваться в Азербайджане, а затем может быть рассмотрен вопрос их выпуска для размещения на зарубежных рынках.

Собеседник агентства также отметил, что банк нацелен на продолжение выдачи кредитов в национальной валюте.

"ЕБРР проявляет большой интерес к продолжению выдачи кредитов в местной валюте. Мы надеемся, что мы подпишем еще несколько сделок, так как у нас есть большое число потенциальных клиентов, заинтересованных в манатных кредитах", - сказал собеседник агентства.

Отметим, что в конце 2017 года ЕБРР выделил в Азербайджане первый корпоративный кредит в национальной валюте. Кредит был выделен компании METAK, крупнейшему производителю пластиковых и металлических труб. Сумма кредита составила восемь миллионов евро в манатном эквиваленте.

Азербайджан сотрудничает с ЕБРР с 1992 года. С начала сотрудничества банк инвестировал более трех миллиардов долларов в 165 проектов в финансовом, корпоративном, инфраструктурном и энергетическом секторах Азербайджана. При этом 26 процентов инвестиций приходятся на частный сектор.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Anvar_Mammadov

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