Маршрут “Викинг” может быть соединен с коридором Европа-Кавказ-Азия (Эксклюзив)

28 июля 2018 07:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Железнодорожный маршрут “Викинг”, участниками которого являются Литва, Беларусь и Украина, может быть присоединен к транспортному коридору Европа-Кавказ-Азия (TRACECA), что положительно повлияет на увеличение объемов транспортировки грузов по территории Азербайджана.

Об этом Trend сказал Национальный секретарь программы сотрудничества в области транспорта (TRACECA) по Азербайджану Акиф Мустафаев.

“В настоящее время мы работаем над интеграцией нескольких международных маршрутов к TRACECA, в том числе и “Викинга”. Мы полностью поддерживаем присоединение маршрута “Викинг” к TRACECA через Черное море”, - сказал Мустафаев.

Он также отметил, что поток грузов, транспортируемых посредством маршрута “Викинг” через азербайджанский сегмент TRACECA пока сложно выполним, по причине необходимости выполнения для этого мультимодальных перевозок, и использования сразу нескольких видов транспорта.

“Однако интеграция “Викинга” с TRACECA в Северной Европе может увеличить грузооборот через Азербайджанский сегмент коридора”, - сказал Мустафаев.

Комбинированный поезд "Викинг" начал курсировать в 2003 году. Участниками проекта являются Украина, Беларусь, Литва, Латвия, впоследствии к проекту присоединились Болгария, Румыния и Турция. Общая протяженность маршрута Ильичевск (Украина) - Минск (Беларусь) - Драугисте (Литва) - 1,766 тысячи километров.

Азербайджан присоединился к проекту “Викинг” в 2016 году. Оператором с азербайджанской стороны является компания Karvan Logistics. Однако в “Литовских железных дорогах” отметили, что в рамках проекта из Азербайджана и в обратном направлении поставок до сих пор не было.

В настоящее время большая часть грузов перевозится между Литвой, Беларусью и Украиной.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Ali_Mustafayev_

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