БАКУ /Trend/ - В октябре 2018 года Узбекистан и Россия могут провести первый межрегиональный форум, передаёт "Подробно.uz".

Переговоры об этом накануне провели министр внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев и советник-посланник, временный поверенный в делах посольства Российской Федерации в Республике Узбекистан Вадим Митрофанов.

"Сегодняшняя встреча – очень своевременная. Такое крупное событие требует тщательной подготовки. Первый Узбекско-российский межрегиональный форум послужит толчком для существенной активизации сотрудничества между бизнес-кругами двух стран", – подчеркнул Митрофанов.

Стороны выразили заинтересованность в развитии прямого сотрудничества между регионами двух государств в сфере бизнеса, транспорта и развития кооперационных связей.

В 2017 году в рамках государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Российскую Федерацию было подписано межправительственное соглашение о содействии межрегиональному сотрудничеству.

За последние полтора года состоялись визиты делегаций ряда регионов Узбекистана в Российскую Федерацию: делегации Ташкентской области в Ленинградскую область и Санкт-Петербург, Андижанской области – в Новосибирскую область и Красноярский край, Наманганской области – в Свердловскую и Челябинскую области, Самаркандской области – в Республику Татарстан и Республику Башкортостан.

Также, в прошлом году состоялись визиты в Узбекистан делегаций из Республики Татарстан, Челябинской и Смоленской областей, Санкт-Петербурга и Чеченской Республики. С начала 2018 года в Узбекистан приехали представители правительства Москвы, руководства Новосибирской, Оренбургской, Свердловской областей.

По итогам данных визитов был достигнут ряд межрегиональных договоренностей по наращиванию товарооборота и укреплению сотрудничества. В частности, ведется интенсивный диалог между городами Ташкент и Москва: разрабатывается программа сотрудничества между столицами двух стран с 2018 по 2020 годы, которая предусматривает сотрудничество по таким концепциям как "безопасный город", "умный город", а также развитию электронной платформы для городской среды.

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