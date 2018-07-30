Жилой комплекс “Renessans Palace” представляет концепцию “Охраняемого двора” (ФОТО)

30 июля 2018 13:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Жилой комплекс “Renessans Palace” представляет на своей территории в 1,5 гектара концепцию "Охраняемого двора". Двор с четыремя зданиями закрыт для въездов извне и предусмотрен только в качестве активной зоны для отдыха жильцов комплекса, сообщает "AS Qrup Investment" в понедельник.

Здесь в пользование жильцов будут предоставлены специальные беговые и велосипедные дорожки, волейбольные и баскетбольные площадки, теннисный корт, детские площадки, велопаркинг. Даже у коммерческих объектов, расположенных на нижних этажах комплекса, не будет выхода в парк.

С помощью специально установленных на детской площадке наблюдательных видеокамер родители смогут наблюдать за своими детьми прямо из дома. За счет специальной системы наблюдения непосредственный вход и выход на территории комплекса посторонних лиц будет осуществляться только на основании специального разрешения. Кроме того, на территории комплекса “Renessans Palace” для обеспечения удобства и безопасности жильцов будет запрещен въезд автомобилей в активную зону руководствуясь принципом "Двор без автомобилей". А трехэтажный подземный гараж, предусмотренный как для жильцов, так и их гостей позволит осуществить концепцию "Двора без автомобилей" не нарушая покой населения.

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