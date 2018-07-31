Французская SUEZ Group о деталях соглашения с Азербайджаном (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Работу в рамках соглашения, подписанного между азербайджанским ОАО «Азерсу» и французской SUEZ Group об управлении водой и потерями воды в городе Сумгайыт, планируется начать в первом квартале 2019 года, сообщили Trend в четверг в SUEZ Group.

Как сообщили в SUEZ Group, срок действия соглашения составляет 20 лет.

Отметим, что соглашение о намерениях между ОАО «Азерсу» и SUEZ Group об управлении водой и потерями воды в городе Сумгайыт было подписано 20 июля.

Кроме того, две компании подписали Приложение номер 2 к Служебному договору по оперативному обучению, трансферу know-how и технической помощи от 2014 года.

Во французской компании отметили, что в рамках контракта будут выполняться следующие работы: распределение воды; управление потребителями; сбор и обработка сточных вод.

Основное внимание будет уделено качеству и непрерывности обслуживания, сказали в SUEZ Group.

Что касается стоимости контракта, в компании сообщили, что этот вопрос в настоящее время обсуждается с азербайджанским ОАО.

«Данное соглашение принесет выгоды для обеих сторон, в особенности для населения. Этот контракт позволит обеспечить непрерывность водоснабжения в течение 24 часов; снижение утечек в сети; расширение службы сбора сточных вод; оптимизацию работы станции очистки сточных вод. Компания также заинтересована в таких проектах в Азербайджане, как управление муниципальными твердыми отходами, обработка опасных отходов, восстановление почв и грунтов. У нас уже есть проекты в этих сферах», - сказали в компании.

В SUEZ Group также рассказали о значимости сотрудничества с ОАО «Азерсу».

«Сотрудничество с ОАО «Азерсу» было плодотворным, несмотря на экономические трудности. За два года прошли обучение более двух тысяч сотрудников «Азерсу». Мы продолжим наше сотрудничество с «Азерсу» по обучению и передаче ноу-хау, а также предоставим передовые технологические решения, гарантирующие бесперебойное снабжение питьевой водой, сокращение утечек и развитие санитарии», - сказали в компании.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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