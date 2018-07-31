Экспортно-импортные операции для промпарков в Азербайджане будут упрощены

В настоящее время в Азербайджане создано пять промышленных парков - Сумгайытский химико-промышленный парк, Балаханский, Гарадагский, Мингячевирский и Пираллахинский промышленные парки, а также четыре промышленные зоны - Нефтчалинская, Масаллинская, Гаджигабульская и Сабирабадская.

На сегодня все резиденты промышленных парков, зон, парков высоких технологий и агропарков на семь лет освобождены от налога на недвижимость, земельного налога, налога на прибыль и уплаты НДС на ввозимое оборудование. Также всем инвесторам гарантируется репатриация прибыли после уплаты налогов.

(Автор: Илькин Шафиев)

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