Объем микрокредитов микрофинансовых организаций Казахстана вырос на более чем 54%

2 августа 2018 12:01 (UTC+04:00)

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