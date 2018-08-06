В Азербайджане приватизируются предприятия по переработке рыбы и фундука (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Госкомитет по вопросам имущества 4 сентября проведет очередной аукцион, говорится в сообщении структуры, распространенном в понедельник.

На первый в этом месяце аукцион будут вынесены 76 гособъектов, 17 из которых акционерные общества (АО), 32 – малые государственные предприятия, а также 24 нежилых участка и три транспортных средства.

Объекты, относящиеся к АО и принадлежащие к различным экономическим сферам, расположены в Ширванском, Бардинском, Тертерском, Кюрдамирском и других регионах страны. Это объекты в сферах транспорта, переработки фундука, в области сельского хозяйства и др.

Общая полезная площадь малых государственных предприятий, выставленных на приватизацию, составляет от 30 кв. метров до 9297 кв. метров. Это комплекс вместе с земельным участком в пос. Локбатан Гарадагского района Баку (общая полезная площадь 1169 кв. метров), Шамкирский рыбзавод в пос. Дялляр Шамкирского района (общая полезная площадь 341 кв. метров).

Из вынесенных на приватизацию нежилых участков 21, общая полезная площадь которых варьирует от 10 кв. метров до 190 кв. метров, находится в столице, три - в Сабирабадском, Самухском районах и в Гяндже.

Годы выпуска вынесенных на аукцион транспортных средств марок Nissan и VAZ - 2004-2007.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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