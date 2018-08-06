В Азербайджане приватизируются предприятия по переработке рыбы и фундука (ФОТО)

6 августа 2018 14:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Госкомитет по вопросам имущества 4 сентября проведет очередной аукцион, говорится в сообщении структуры, распространенном в понедельник.

На первый в этом месяце аукцион будут вынесены 76 гособъектов, 17 из которых акционерные общества (АО), 32 – малые государственные предприятия, а также 24 нежилых участка и три транспортных средства.

Объекты, относящиеся к АО и принадлежащие к различным экономическим сферам, расположены в Ширванском, Бардинском, Тертерском, Кюрдамирском и других регионах страны. Это объекты в сферах транспорта, переработки фундука, в области сельского хозяйства и др.

Общая полезная площадь малых государственных предприятий, выставленных на приватизацию, составляет от 30 кв. метров до 9297 кв. метров. Это комплекс вместе с земельным участком в пос. Локбатан Гарадагского района Баку (общая полезная площадь 1169 кв. метров), Шамкирский рыбзавод в пос. Дялляр Шамкирского района (общая полезная площадь 341 кв. метров).

Из вынесенных на приватизацию нежилых участков 21, общая полезная площадь которых варьирует от 10 кв. метров до 190 кв. метров, находится в столице, три - в Сабирабадском, Самухском районах и в Гяндже.

Годы выпуска вынесенных на аукцион транспортных средств марок Nissan и VAZ - 2004-2007.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан, Грузия и Германия расширяют сотрудничество в области управления недвижимостью (ФОТО)
Бизнес 20 июля 23:17
На Каспийском побережье остановлены незаконные строительные работы
Общество 18 июля 13:51
В Азербайджане предусмотрены штрафы за поджог посевных площадей после уборки урожая
Экономика 28 июня 16:54
Во Франции продали рисунок из письма Экзюпери за 240 тысяч евро
Европа 17 июня 09:38
В Париже за рекордные €16 миллионов продали вазу, найденную на чердаке
В мире 13 июня 05:48
Имущество пяти азербайджанских банков будет выставлено на аукцион
Бизнес 4 июня 14:55
Лента новостей
Туркменистан о ходе строительства газопровода ТАПИ
Энергетика 14:46
Уровень газификации Кыргызстана вырос до 30%
Кыргызстан 14:36
В Таджикистане утвердили экономический прогноз на будущий год
Таджикистан 14:30
Казахстан может рассмотреть возможность экспорта нефти через территорию Азербайджана (Эксклюзив)
Энергетика 14:26
Туркменистан сокращает потребление озоноразрушающих веществ
Бизнес 14:14
Увеличился объем денежных переводов из Казахстана в Россию
Бизнес 14:06
В Баку объявили "Start" для художников
Культура 14:04
ЕС нарушит собственное законодательство в случае отказа от сделки по Brexit
Европа 14:04
В Ираке объявили об окончании пересчета голосов на выборах в парламент
Арабские страны 13:55