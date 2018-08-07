Узбекистан примет участие в разработке соглашения о свободной торговле услугами в СНГ

БАКУ /Trend/ - Узбекистан примет участие в разработке Соглашения о свободной торговле услугами между странами Содружества Независимых Государств (СНГ), передаёт "Подробно.uz".

В этой связи в республике создана межведомственная рабочая группа во главе с министром внешней торговли Жамшидом Ходжаевым. В состав рабочей группы входят представители Министерства финансов, экономики, юстиции, иностранных дел, народного образования, высшего и среднего специального образования, Государственного комитета по инвестициям, Центрального банка, "Узавтотранса", "Узбекских железных дорог" и "Узбекских авиалиний".

Проект Соглашения предусматривает предоставление свободного доступа организациям, компаниям и учреждениям государств-участников СНГ к их рынкам услуг в соответствии с рядом условий.

Документом охватываются все сектора услуг, в том числе финансовые, банковские, транспортные, услуги образования, страхования и другие, кроме услуг, предоставляемых при государственных закупках. Также проектом Соглашения определяются условия создания, порядок открытия филиалов (представительств) юридических лиц и их инвестиционная деятельность.

Следует отметить, что работа над проектом Соглашения ведется с 2012 года, и в Исполнительном комитете СНГ сформирована рабочая группа, состоящая из представителей государств-участников Договора о зоне свободной торговли.

"Соглашение о зоне свободной торговли услугами в рамках СНГ будет способствовать не только свободному обмену трудовыми ресурсами, реализации образовательных преимуществ, но и создаст благоприятные условия для инвестиций гражданами одних государств СНГ на территории других государств Содружества и обеспечит защиту этих инвестиций", – отметил глава Минвнешторга Жамшид Ходжаев.

Изучение проекта Соглашения показало, что остаются несколько актуальных вопросов, требующих более детального рассмотрения в соответствии с национальным законодательством. В частности, это касается учреждения и деятельности юридических лиц в сферах инвестиций, финансовых услуг, образования, доступа на рынок страхования, транспортных услуг и логистики.

В целом прорабатываемый документ будет способствовать организации внутри СНГ двух торговых зон – по торговле товарами и по торговле услугами, что расширит возможности стран-участниц Содружества по свободному товарообмену.

Как известно, значимость сферы услуг весьма велика. На долю услуг приходится от половины до двух третей ВВП государств Содружества. Важно и то, что торговля услугами значительно менее подвержена внешним воздействиям, чем торговля товарами. Если в период кризисов торговля товарами падает, то торговля услугами лишь замедляет свой рост.

По данным Государственного комитета по статистике Узбекистана, на долю услуг приходится около четверти ВВП страны. По итогам 2017 года экспорт услуг составил 3,5 миллиарда долларов, за первое полугодие 2018 года – 2,4 миллиарда долларов.

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