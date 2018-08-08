Объем международных резервов Казахстана уменьшился

БАКУ /Trend/ - Объем международных резервов Казахстана в июле текущего года уменьшился на 0,61 процента по сравнению с предыдущим месяцем, составив 87,668 миллиарда долларов. Об этом сообщают в среду казахские СМИ со ссылкой на данные Национального банка Казахстана.

Объем валовых международных резервов Казахстана в июле увеличился на 2,62 процента по сравнению с пердыдущим месяцем (с начала этого года - на 0,46 процента), до 30,886 миллиарда долларов, в том числе объем чистых международных резервов увеличился на 2,67 процента (рост с начала года на 0,51 процента), до 30,388 миллиарда долларов.

Кроме того, объем активов Национального фонда Казахстана составил 56,782 миллиарда долларов, уменьшившись за месяц на 2,29 процента (сокращение на 2,66 процента с начала года).

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