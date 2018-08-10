Рынок недвижимости Баку возобновил рост

10 августа 2018 13:45 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Цены на авторынке Баку в июле незначительно выросли
Бизнес 13:26
На рынке недвижимости Баку ожидается рост цен
Бизнес 5 августа 20:53
Защита интересов пайщиков усилится: в Азербайджане ожидаются серьезные изменения в стройсекторе
Бизнес 21 июля 08:13
На рынке недвижимости Баку ожидается рост цен
Бизнес 19 июля 17:28
В Азербайджане создан реестр оценщиков
Бизнес 19 июля 14:43
В строительном секторе Азербайджана ожидается серьезный поворот: защита интересов пайщиков усилится
Бизнес 19 июля 14:40
Лента новостей
Число авиарейсов из Узбекистана в Россию повышается
Туризм 13:51
В Нигерии 13 человек погибли в ДТП с автобусом
Другие страны 13:51
ОЭС готовит презентацию газопроводного проекта Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия
Энергетика 13:39
Цены на авторынке Баку в июле незначительно выросли
Бизнес 13:26
В Германии отменили 250 рейсов из-за забастовки пилотов Ryanair
Европа 13:11
Стартовали Чемпионат Азербайджана и Первенство Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Общество 13:10
Корейцы построят в Узбекистане гольф-клубы и гостевые дома
Бизнес 12:57
Азербайджан приступил к крупным поставкам огнестойких кабелей в Казахстан (ФОТО)
Бизнес 12:42
"Лаборатория Касперского" зафиксировала резкий рост количества мобильных банковских троянцев
ИКТ 12:39